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Скільки літрів напоїв за 2019 рік випили пасажири Укрзалізниці: шокуючі цифри

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Скільки літрів напоїв за 2019 рік випили пасажири Укрзалізниці: шокуючі цифри - фото 1

Здавалося б, що середньостатистичний пасажир в українських поїздах не так часто замовляє будь-який напій у провідника. Але, судячи з інфографіки Укрзалізниці, це далеко не так.

Так, у 2019 пасажири Укрзалізниці випили 13 мільйонів одиниць напоїв. В середньому це 4,3 тисячі тонн, або приблизно 72 цистерни місткістю 60 тонн. Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці у Facebook.

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"В минулому році практично кожен другий пасажир купував в поїзді напої: чай, каву або мінеральну воду", – розповіли в "Укрзалізниці".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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