Медики розповіли про корисну властивість курячих яєць

Любителі курячих яєць відрізняються міцнішим серцем, констатували наукові фахівці.

Автори нової роботи встановили: вживання всього одного яйця на день дає виражений ефект профілактики щодо мозкового удару.

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Зокрема, фахівцями були проаналізовані дані понад півмільйона людей від 30 до 79 років, отримані в період з 2004 по 2008 рік при проведенні масштабного опитування населення Китаю. Відібравши трохи більше 420 тисяч людей, у яких не було раку, хвороб серцево-судинної системи і діабету. Протягом 9 років за цими людьми лікарі вели постійне спостереження.

Порівнявши показники здоров'я випробовуваних на початку і у фіналі спостережень, вчені виявили: люди, які регулярно їдять яйця, набагато краще захищені від ризику виникнення у них інсульту і інфаркту. За словами науковців фахівців, високий вміст добре засвоюваного білка, вітамінів і біоактивних речовин (фосфоліпідів і каротиноїдів) обумовлює благотворний ефект від вживання яєць.

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