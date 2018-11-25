Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Медики розповіли про корисну властивість курячих яєць

  • 60
Фахівцями були проаналізовані дані понад півмільйона людей - фото 1
Фахівцями були проаналізовані дані понад півмільйона людей / Gfycat

Любителі курячих яєць відрізняються міцнішим серцем, констатували наукові фахівці.

Автори нової роботи встановили: вживання всього одного яйця на день дає виражений ефект профілактики щодо мозкового удару.

І ще: Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини

Зокрема, фахівцями були проаналізовані дані понад півмільйона людей від 30 до 79 років, отримані в період з 2004 по 2008 рік при проведенні масштабного опитування населення Китаю. Відібравши трохи більше 420 тисяч людей, у яких не було раку, хвороб серцево-судинної системи і діабету. Протягом 9 років за цими людьми лікарі вели постійне спостереження.

Порівнявши показники здоров'я випробовуваних на початку і у фіналі спостережень, вчені виявили: люди, які регулярно їдять яйця, набагато краще захищені від ризику виникнення у них інсульту і інфаркту. За словами науковців фахівців, високий вміст добре засвоюваного білка, вітамінів і біоактивних речовин (фосфоліпідів і каротиноїдів) обумовлює благотворний ефект від вживання яєць.

Читайте також: Чому бажано регулярно їсти виноград

Джерело: the-challenger
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1716
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 6798
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 468
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Медицина