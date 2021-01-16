Скільки коштує участь в ралі Дакар: мотогонщиця розповіла всю правду

Мотогонщиця Анастасія Ніфонтова розповіла про вартість участі в ралі-марафоні Дакар, який 3 січня стартував в Саудівській Аравії.

"Детальніше розповісти, скільки коштує двотижневий турпохід з можливістю познущатися з себе і техніки, мабуть, цікаво. Відразу невеличкий відступ. У цьому пості не братиму вартість техніки, підготовки, екіпіровки і іншого. Тільки витрати на безпосередню участь", – написала Анастасія у соцмережах.

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Стартові внески мото та квадро. "Найдешевший варіант побачити себе в стартовому листі Дакара це заявитися в залік Original by Motul на мото або квадро без механіків та команди. Це обійдеться в 15,7 тисячі євро. Якщо везете з собою автобус-технічку плюс 4,5 тисячі євро. Якщо є позашляховик асистансу плюс 2,5 тисячі євро. Якщо хочете спати в кемпері зі зручностями, то ще 7 тисяч євро..."

"За кожного члена команди (а в одній технічці має бути мінімум двоє) плюс 10 тисяч євро. Разом для мото з командою ціна починається від 37 тисяч євро. Стартовий внесок в авто 26,6 тисячі євро. Технічки і механіки коштують однаково для всіх", – зазначила мотогонщиця.

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