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Скільки коштує техніка окупантів, яку було знищено на Зміїному: сума вражає

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На яку суму українські воїни знищили російської техніки на Зміїному - фото 1
На яку суму українські воїни знищили російської техніки на Зміїному / АрміяInform

Острів Зміїний був єдиним тимчасово окупованим шматочком Одеської області, але нашим воїнам вдалось вигнати звідти російських військових. А за час боротьби окупанти втратили не лише немало особового складу, а й техніки на кругленьку суму. Таке трапляється, коли намагаєшся вдертися в чужу країну.

Російські загарбники кілька місяців намагались контролювати український острів Зміїний у Чорному морі, який був єдиною тимчасово окупованою точкою Одещини. І це острів, розмірами у 17 гектарів, відомий не за лише завдяки сміливим захисникам, які послали військових РФ вслід з кораблем, а й через своє стратегічне значення. Тому упродовж всього часу наші воїни намагались вибити окупантів, знищуючи їхню техніку. Скільки ж втратила російська армія – підрахували у Forbes.

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Виявилось, що за трохи більше як 4 місяці у мотлох перетворилась техніка на суму у майже мільярд доларів, а саме у 915 мільйонів доларів. Звісно ж, вишенькою на торті зі знищеного все ще залишається крейсер "Москва".

Було враховано лише підтверджені та відомі втрати, але в реальності список міг би бути значно довшим.

А повний перелік з вартістю має такий вигляд:

Скільки коштує техніка окупантів, яку було знищено на Зміїному: сума вражає - фото 508713

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