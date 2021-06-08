Скільки коштує найдорожче паркувальне місце у світі

Якщо вас бентежить вартість місць для паркування авто в Україні, то готуйтесь присісти, адже у світі знайшли найдорожчий паркінг. Його новий власник вирішив йти на випередження, і ось чому.

У Гонконзі знайшли найдорожче паркувальне місце у всьому світі, і це зовсім не жарт, передає BBC. Неймовірний вклад у своє авто зроблено в одному із найпрестижніших районів міста. А саме на паркінгу елітного житлового комплексу Mount Nicholson на горі Пік Вікторія. Обійшлась покупка у 1,3 мільйона доларів!

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Невідомий власник найдорожчого місця для стоянки авто не дарма витратив таку суму, адже розглядає її, як інвестицію. Чому? Річ у тому, що лише за місяць оренда за апартаменти у комплексі склала рекордні 210 тисяч доларів.

Гонконг дивує цінами на оренду

Відзначимо, що Гонконг хоч і має високий рівень життя, але ще й вищий рівень перенаселення житлових районів. Тут на один квадратний метр близько 7 тисяч осіб, тому вартість помешкань та місць для паркування вражає.

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