Скільки коштує болід Формули 1: думка експертів

Виявляється, деякі з болідів Формули 1 продають за ціною звичайних спорткарів.

Не секрет, що всі автоспортивні змагання коштують великих грошей, та й просто так потрапити в гоночну команду не так і просто.

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Особливо якщо мова йде про королівські перегони Формулі 1. Але разом з тим, болід можна запросто купити собі в приватне користування. Здавалося б, що боліди можуть коштувати цілий стан, але це не так.

Гоночні авто мають дуже великий розкид цін, тому деякі з моделей можна купити дешевше за люксове сучасне авто. Приміром, болід F1 1970 року можна придбати приблизно за 200 тисяч фунтів стерлінгів (240 тисяч доларів). Звичайно, боліди легендарних гонщиків обійдуться значно дорожче. Так, наприклад, машина Міхаеля Шумахера оцінена приблизно в 6 млн фунтів стерлінгів (більше 7 млн доларів). Втім, спорт це теж великі гроші, тому на їх тлі вартість боліда не здається такою захмарною.

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