На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Скільки коштує болід Формули 1: думка експертів
-
- 10
Виявляється, деякі з болідів Формули 1 продають за ціною звичайних спорткарів.
Не секрет, що всі автоспортивні змагання коштують великих грошей, та й просто так потрапити в гоночну команду не так і просто.
І ще: Невправний водій розбив VW Passat на рівному місці за одну мить: епічне відео
Особливо якщо мова йде про королівські перегони Формулі 1. Але разом з тим, болід можна запросто купити собі в приватне користування. Здавалося б, що боліди можуть коштувати цілий стан, але це не так.
Гоночні авто мають дуже великий розкид цін, тому деякі з моделей можна купити дешевше за люксове сучасне авто. Приміром, болід F1 1970 року можна придбати приблизно за 200 тисяч фунтів стерлінгів (240 тисяч доларів). Звичайно, боліди легендарних гонщиків обійдуться значно дорожче. Так, наприклад, машина Міхаеля Шумахера оцінена приблизно в 6 млн фунтів стерлінгів (більше 7 млн доларів). Втім, спорт це теж великі гроші, тому на їх тлі вартість боліда не здається такою захмарною.
Читайте також: Названо найкращі вживані бюджетні автомобілі
-
18:43Наскільки HUAWEI залежить від США: оцінка експертів
-
18:31Учені розповіли, чому жінкам особливо корисно пити каву
-
18:22Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
18:10Гороскоп на 16 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Скільки коштує болід Формули 1: думка експертів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:41Компактний Suzuki Jimny перетворили на автомобіль-амфібію
-
17:25Медики розповіли про користь арахісового масла
-
17:12Щодня так роблять: мексиканці спіймали тигра, який спокійно розгулював вулицями міста
-
16:54Вагітна Кеті Перрі роздяглася у новому кліпі
-
16:42Xiaomi випустила розумний очищувач повітря з функцією обігрівача
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
16:24Світоліна потрапила до Зали слави тенісу
-
16:13Дизайнери створили одяг для безхатченків: його захочете й ви
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:54Все пробачати: Dan Balan та Оксана Муха випустили кліп, який розчулює до сліз
-
15:42Мері-Кейт Олсен розлучається з братом експрезидента Франції
-
15:25Яким буде літо 2020 року
-
15:1213-річна донька відомого гонщика влаштувала шалений дрифт: ефектне відео
-
14:52Колишня наречена Козловського показала, з ким проводить карантин
-
14:41Черговий злив: блогер виклав огляд на неанонсований Google Pixel 4a
-
14:20Чому у містах так багато чайок
-
14:12Ресторан у США посадить за столики манекени, щоб допомогти гостям дотримуватися дистанції
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
13:50Подивіться на товари у ТЦ після двох місяців карантину
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
12:375 книжок про незвичайні пригоди, сюжет яких не відпустить до останньої сторінки
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
-
07:16Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 травня
-
21:2410 вагомих причин займатися сексом щодня
-
18:10Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
-
15:00Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра
-
12:32Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах
-
10:53Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня
-
09:32Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня
-
07:14Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки
- 13 травня
-
21:26Справжні секс-бомби: жінки цих трьох знаків Зодіаку обожнюють секс
-
18:34Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки
-
15:41Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини
-
14:17Грицай прокоментував відповідь Усика: Вирішуй – Олександр ти чи Алєксандр
-
12:15Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху
-
10:35Киця: DZIDZIO та Оля Цибульська випустили новий спільний кліп
-
09:17Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 13 травня
-
07:0060 пісень, які врятували мені життя: плейлист музики від Боно з U2
- 12 травня
-
21:32Коли є лише 5 хвилин: 7 порад, які зроблять швидкий секс крутішим
-
18:34Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire
-
15:11Стоп культурний карантин: 12 травня в Україні відбудеться масштабна акція
-
12:05Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника