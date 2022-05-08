Скільки коштів вдалося уже зібрати на армію через портал Дія

З початку війни українці об'єдналися, аби пришвидшити нашу перемогу. А одним з вагомих факторів є донати.

У Міністерство цифрової трансформації України розповіли, скільки грошей перерахували на допомогу нашим бійцям через застосунок Дія. Так, на потреби армії вдалося зібрати понад 300 мільйонів гривень. До цієї справи долучилися більше як 280 тисяч людей.

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На що спрямовують зібрані кошти

Коштом донатів фонд "Повернись живим" забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами для розмінування та іншою високоточною технікою.

Як допомогти українській армії фінансово

На головному екрані в додатку Дія виберіть "Допомогти армії". Введіть суму внеску та реквізити картки.

Памятайте, що кожна гривня наближає нас до перемоги!

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