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Скільки імбиру можна з'їсти без шкоди для здоров'я
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Дієтолог Марія Черняєва розповіла про правильні способи вживати імбир. Дуже корисно!
За її словами, вживати цей продукт можна практично в будь-якому вигляді.
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Лікар зазначила, що в ньому міститься багато вітамінів і мікроелементів. Спеціалістка пояснила, що в сухому вигляді імбир найдовше зберігає свої корисні властивості, а в маринованому має антибактеріальну дію. Лікар також додала, що навіть у вигляді цукерок і цукатів імбир зберігає свої цілющі здібності.
При цьому фахівець попередила, що не варто їсти більше 80-100 грамів імбиру за один раз. Вона зазначила, що цей продукт має властивість розріджувати кров, тому він може чинити негативний вплив при хворобах жовчного міхура. Дієтолог підкреслила, що не варто вживати багато імбиру під час прийому певних препаратів.
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