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Скільки хліба треба їсти кожен день

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Тонкий лаваш корисніший за дріжджовий білий хліб - фото 1
Тонкий лаваш корисніший за дріжджовий білий хліб / Today Show

Дієтологи розповіли, скільки варто вживати хліба.

Хліба та інших продуктів слід з'їдати на день на 1,4-2,17 тис. кілокалорій. При цьому спеціалісти рекомендують вживати коржі, а не дріжджовий хліб.

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Продукти мають містити вітаміни, жири, білки, мінерали і вуглеводи. Фахівці наголосили на необхідності пити воду. Раціон харчування для здорової людини повинен складатися зі 100 найменувань різнопланових продуктів.

У сегменті хлібобулочних виробів дієтологи рекомендують звернути увагу на лаваш. Вага трьох коржів не перевищує 380 грамів, це дорівнює 280 кілокалорій. У лаваші багато вуглеводів. Три коржі складають 50% добової норми харчування злаковими культурами. На думку дієтологів, тонкий лаваш корисніший за дріжджовий білий хліб внаслідок відсутності дріжджів. У складі зазначеного вироба немає продуктів бродіння, це значно полегшує роботу кишечнику, вважають лікарі.

Скільки хліба треба їсти кожен день - фото 293979
Скільки хліба треба їсти кожен день

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Джерело: webmd
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