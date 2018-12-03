Медики назвали шкідливі види хліба

Багато вчених вважають, що в сучасному білому хлібі з муки вищого сорту корисні речовини просто вбиті.

Зазвичай хліб буває пшеничним, житнім, пшенично-житнім. Статистично найпопулярнішим у споживача є пшеничний білий хліб з борошна вищого сорту.

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Британський фахівець, кардіолог Вільям Девіс, стверджує, що саме цей хліб їсти якраз і не варто. За словами експерта, пшениця, з якої печуть сьогодні хліб, є гібридом цього злаку, і її генетичний код сильно змінений. Наслідки вживання такого продукту просто непередбачувані, говорить Девіс.

Цей скептицизм на адресу білого хліба розділяє і завідувач медичної частини однієї з клінік в штаті Коннектикут, доктор Ендрю Рубман. Він пише, що вживання білого пшеничного хліба істотно підвищує ризик діабету. У білому пшеничному хлібі, крім іншого, можуть міститися добавки у вигляді штучних вітамінів, підсилювачі смаку, ароматизатори, речовини для додання виробу пишності. Тому слід надавати перевагу хлібу з житнього борошна.

Медики назвали шкідливі види хліба

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