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війна Спростовуємо фейки

Скільки грошей Україна витратила за 6 місяців війни: Шмигаль назвав цифру

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Скільки грошей з держбюджету України витрачено на 6 місяців війни - фото 1
Скільки грошей з держбюджету України витрачено на 6 місяців війни / MOHD AZRIN on Unsplash

З 24 лютого життя українців та всієї країни перевернулось через вторгнення російських окупантів. І за понад 6 місяців війни з держбюджету було витрачено колосальні кошти.

З початку повномасштабної війни проти російських загарбників з держбюджету України було витрачено чималу суму на хоча б часткове повернення українців до колишнього життя та на оборону. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трильйон гривень. З них більш ніж 420 мільярдів гривень було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто, більш як 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету – це потреби армії. 288 мільярдів гривень – на зарплати військових. 135 мільярдів гривень – на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення, – пояснив він.

Війна забирає чимало коштів в України - фото 511931
Війна забирає чимало коштів в України / Gleb Albovsky on Unsplash

Звісно ж, всі видатки державного бюджету фінансуються завдяки податкам, допомозі країн-союзників та військовим облігаціям. До кінця 2022 року Україна планує залучити ще близько 12-13 мільярдів доларів зовнішньої допомоги, щоб продовжувати боротьбу з окупантами.

Також триває обговорення можливості появи нової програми з МВФ. Втішними є й новини про те, що уряд провів успішні перемовини з зовнішніми кредиторами, заощадивши близько 5 мільярдів доларів завдяки відтермінуванню боргів мінімум до 2024 року.

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