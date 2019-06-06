Скільки фруктів можна їсти на день

Літо – час фруктів і ягід. Але, виявляється, меню, яке більшою мірою складається з сирих фруктів і овочів, не таке корисне, як здається на перший погляд.

Фахівці з харчування впевнені: з фруктами можна переборщити. Оскільки велика кількість холоду "б'є" по підшлунковій і шлунку. Також, на їх думку, саме через надлишок сирої їжі влітку восени у людей часто настає загострення шлункових захворювань, включаючи гастрит і панкреатит.

І ще: Кому особливо корисний твердий сир

Щоб отримати від фруктів максимальну користь, вчені радять дотримуватись таких простих правил: вранці намагайтеся обійтися без сирих фруктів, а також соків і смузі. Перший сніданок має бути термічно обробленим і складатися з неслизьких продуктів: це важливо для травної, сечостатевої, гормональної та імунної систем. А слизькі фрукти, включаючи гранат, яблуко і ягоди, можна залишити на другий сніданок.

Перед обідом вельми корисні фрукти солодкого смаку, до яких відносять банан, кавун і грушу. Але важливо вживати їх не менше, ніж за 30 хвилин до їжі. Таким чином, можна уникнути здуття і утворення токсинів. З 14:00 до 18:00 корисні важкі і поживні фрукти, наприклад, той самий авокадо. Увечері також можна з'їсти трохи фруктів, але до вечері.

Читайте також: Незвичний салат з редису: смачний рецепт