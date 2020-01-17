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Скільки днів варто лікувати грип

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Грип - фото 1
Грип / slavdelo

Найчастіше важкі наслідки грипу наздоганяють тих пацієнтів, які ігнорують своєчасне звернення до лікаря або і зовсім займаються самолікуванням.

В цілому курс лікування при грипі займає близько 7 днів. При цьому лікарі не рекомендують "кидатися на амбразуру", як тільки ви відчуєте полегшення.

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"Не поспішайте закривати лікарняний і виходити на роботу або повертатися до навчання, як тільки вам стало легше. Адже організму треба ще час для відновлення. В середньому період реабілітації становить 3-5 днів, точна тривалість встановлюється вашим лікарем в залежності від тривалості лікування і тяжкості перебігу хвороби", – зазначив експерт.

Також він радить протягом 2-3 днів приймати препарати-сорбенти (для виведення з організму токсинів, які накопичилися в процесі лікування) і жовчогінні засоби (щоб підсилити антитоксичну функцію печінки). Крім того, в цей час бажано щодня влаштовувати собі півгодинні прогулянки на свіжому повітрі (в місцях, де немає масового скупчення людей, інакше ризик отримати порцію вірусу повторно і потрапити в лікарню в ще більш важкому стані збільшується в рази).

Скільки днів варто лікувати грип - фото 380299

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Джерело: slavdelo
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