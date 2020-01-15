Чому не варто чхати з закритим носом

Виявляється, чхати з закритим ротом і носом, як заведено за етикетом при сторонніх, виявилося небезпечно.

Лікарі в один голос заявляють, що непереборне бажання чхнути може виникнути не тільки через застуду, але і від яскравого світла, яке дратує сітківку ока.

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За словами лікарів, під час алергії або застуди, чхати треба "в повну силу", не соромлячись оточуючих, оскільки інфекцію, яка живе в організмі не можна тримати силою, коли вона "проситься" назовні.

Крім того, при постійному чханні з закритими ротом і носом виникнуть проблеми з вухами. Запалення слухової труби, тобто євстахіїт, може проявитися, оскільки слизу, який скупчився всередині організму нікуди діватися, і він потрапить у слухові труби, що з'єднують носоглотку з органом слуху. Також при чханні з закритим ротом мікроби, які шукають "свободу", можуть потрапити у гайморові пазухи і спровокувати синусит або навіть гайморит.

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