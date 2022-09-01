Чи варто купувати iPhone 11 у 2022 році?

"Яблучний" конвеєр працює постійно, й американська корпорація пропонує своїй багатомільйонній армії споживачів нові версії брендових девайсів. Флагманська серія – це, очевидно, iPhone.

Незважаючи на те, що зараз на ринку вже є тринадцята версія всесвітньо відомого смартфона, і минулі покоління гаджета не просто продаються, а мають дуже високий попит. Показовий приклад – iPhone 11, який вийшов майже 3 роки тому. Він добре продається навіть у 2022 році, в тому числі після зникнення з прилавків іншої народної моделі – iPhone XR.

Сильні сторони моделі

Відверто кажучи, модель 2019-го випуску очікувано поступається за деякими показниками аналогів, які вийшли у 2021 році. У цьому немає нічого дивного. З іншого боку, Айфон 11 коштує суттєво дешевше за флагманську модель, пропонуючи при цьому той же базовий функціонал.

Наприклад, iPhone 11 має екран без рамки – одна з "фішок" останніх моделей "яблучних" телефонів. Всередині в "одинадцятого" стоїть досить потужний процес A13 Bionic, потужності якого цілком вистачає, щоб справлятися з будь-якими повсякденними завданнями.

Ще один козир моделі – відмінна автономність. Судити про неї через два з половиною роки після виходу моделі можна об'єктивно. По-перше, батареї вистачає на весь день активного використання. По-друге, навіть у тих, хто купив iPhone 11 відразу після виходу на ринок, ємність батареї сильно не зменшилася, втративши за кілька років 15-20%.

Головною фішкою цієї моделі є її ціна, яка робить iPhone 11 насправді "народним" смартфоном. Співвідношення ціна – якість – функціонал цієї версії оптимальне. Так, його все ще не назвати дешевим та загальнодоступним, але якщо порівнювати з цінниками флагманів – різниця стає очевидною.

Слабкі сторони

Камерам інженери Apple завжди приділяли особливу увагу, тому в iPhone 12 та iPhone 13 було реалізовано кілька технологій і функцій зйомки, яких iPhone 11 не має.

Разом з тим, у нашої моделі цілком пристойна камера, ресурс та функціонал якої дозволяє знімати дуже гарні фото та відео навіть у 2022 році. Щобільше, вона буде актуальною і протягом наступних кількох років.

А ось екран в iPhone 11 від екрана 13-ої серії відрізняється. У тому числі через адаптивну частоту 120 Гц. З iPhone 12, у якого матриця OLED, різниця не така суттєва, але формально вона також є.