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війна

Скільки дітей народилося від початку війни: цифра дня

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Від початку війни народилося понад 26 тисяч дітей - фото 1
Від початку війни народилося понад 26 тисяч дітей

Попри війну, яка де-факто триває в Україні понад 8 років, народжуються діти. Розповідаємо, скільки немовлят з'явилося на світ від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну.

Як розповідають у Міністерстві юстиції, від початку війни в Україні народилося понад 26 653 дитини.

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Найбільше немовлят з'явилося на світ у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

У Мін'юсті побажали малятам і їхнім батькам здоров'я та мирного неба. А також нагадали про те, що життя переможе.

Скільки дітей народилося від початку війни: цифра дня - фото 503175

Раніше розповіли, скільки сімей побудували в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Мовиться про 24 840 шлюбів.

Без гучних гулянь, але разом із найріднішими і найдорожчими – саме так зараз проходять весільні церемонії, – йдеться у дописі.

Пам'ятайте про те, що добро неодмінно переможе зло. За нами правда та сила. Вірте у ЗСУ та не забувайте, що все буде Україна!

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