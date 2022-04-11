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війна

Ось скільки Україна витрачає на утримання російських полонених

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Ось скільки Україна витрачає на утримання російських полонених - фото 1

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, скільки коштів йде на утримання одного російського полоненого.

Від початку повномасштабної війни українські військові взяли в полон сотні російських окупантів.

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Усі полонені утримуються у відповідних умовах, які передбачені Женевською конвенцією.

Україна забезпечує полонених їжею, цигарками, а також гарантує гуманне ставлення відповідно до всіх міжнародних норм. Це коштує у середньому 50-100 гривень на особу. Про це розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

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