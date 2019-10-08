Скільки часу щодня можна носити навушники

Чимало сучасних людей майже не уявляють свого життя без улюблених треків в навушниках, однак часто забувають про те, як це впливає на орган слуху. Медики розповіли, скільки годин на день можна слухати музику в навушниках.

Більшість молоді звикла брати з собою навушники всюди: у поїздці, для дороги на роботу та назад, для ранкової пробіжки і просто для вдалого настрою. Проте надто активне використання цього пристрою може завдати шкоди слуху. Тому медики назвали час, упродовж якого можна насолоджуватись улюбленими треками, не переймаючись про здоров'я.

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Фахівці наголошують, що і провідні, і безпровідні навушники рекомендовано використовувати до 2-3 годин на день. Також не варто забувати і про гучність, адже вона не повинна перевищувати критичну позначку у 80 децибелів. Тому фанатам ефекту концерту у вухах краще не захоплюватись надто гучним прослуховуванням.

Однак і на цьому медики не зупинились і порадили не зловживати перебування у надто шумних місцях. Тому щоденні вечірки та тривалі фестивалі вимагають перерв для відпочинку всього організму.

Скільки годин можна слухати музику в навушниках

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