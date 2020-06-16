Скільки часу легені відновлюються після коронавірусу

Лікарі заявили, що коронавірус може завдати серйозної шкоди легеням, а процес реабілітації може затягнутися на півтора-два роки.

"Після перенесеної коронавірусної інфекції в легенях спостерігаються фіброзні зміни, як після інших запальних захворювань легенів. Це буває після важкої пневмонії, при інтерстиціальних захворюваннях легенів. У людей йдуть структурні зміни, які вимагають тривалого відновлення", – зазначили фахівці.

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При цьому, стверджують лікарі, прискорити процес одужання може дихальна гімнастика і зміцнювальний режим. Вони не протипоказані і їх можна проводити, але все буде залежати від індивідуальної здатності кожної людини, яка перехворіла на Covid-19, до структурного відновлення пошкодженого органу. Як це покращувати? Це тільки саме з часом може трапитися. Після перенесеного свинячого грипу N1H1 спостерігалися фіброзні ураження, які тривали протягом півтора-двох років. У декого легені не відновилися й досі.

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