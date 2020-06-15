Червона і зелена зони: після повернення з яких країн не потрібна самоізоляція

15 червня в Україні запрацював адаптивний підхід до обсервації українців та іноземців, які прибувають з-за кордону. Відтепер питання про ізоляцію буде вирішуватися залежно від того, до якої зони належить відвідана держава – зеленої чи червоної.

Відповідно до рішення Кабміну, державами зі значним поширенням COVID-19 вважаються держави, у яких кількість активних випадків захворювання на коронавірус становить більше ніж 40 осіб на 100 тисяч населення. Наразі до "червоної" зони входить 50 країн.

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"З "червоної зони" люди будуть відправлятись на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. З "зеленої зони" (де показник менший, ніж 40) – матимуть змогу не проходити самоізоляцію", – пояснив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як видно з переліку, серед найнебезпечніших країн – США, Велика Британія, Вірменія, Білорусь, Росія та Іспанія. Водночас Україна перебуває у "зеленій" зоні із показником 37 хворих на 100 тисяч.

Список країн червоної і зеленої зони станом на 15.06.2020

Якщо людина є громадянином країни червоної зони, але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона не перебувала на території цією держави, до уваги братимуть лише країну відправлення.

Обов'язковим для усіх прибулих іноземців є наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання COVID-19.

У постанові Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 480 також передбачено, що обсервації не підлягають працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, учасники зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою.

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