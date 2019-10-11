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Скільки часу користувачі смартфонів проводять за своїми гаджетами
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Уявити своє життя без смартфона зараз надзвичайно складно. Втім, медики та науковці рекомендують суттєво скоротити час, який ми проводимо з нашими улюбленими гаджетами. І на це у них є вагома причина: зловживання може негативно вплинути на ваше здоров'я.
Статистика свідчить про те, що сучасний користувач гаджетів проводить за своїм смартфоном близько ЧОТИРЬОХ годин на день. Причому робить він це, схилившись над телефоном.
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Фахівці зазначили, що це може привести до безлічі проблем зі здоров'ям – від викривлення постави, болю в спині, порушення кровообігу і навіть до появи проблем з диханням і суглобами. Про це розповів американський фахівець з лікувальної фізкультури Натаніель Мелендес.
При цьому лише 47% жителів США турбуються про наслідки для свого здоров'я, пов'язані із захопленням смартфонами. Про це свідчать результати опитування.
Люди просто не розуміють, яке навантаження отримує їхній хребет, коли вони схиляються над телефоном, – зазначив Мелендес.
Він підкреслив, що таке навантаження виникає не тільки під час сидіння, але і в інших позах, коли спина та шия не становлять пряму лінію, а голова нахилена вперед. Спеціаліст пояснив, що це навантаження можна порівняти з тим, яке отримує наша шия та хребет тоді, коли у нас на плечах сидить, до прикладу, трирічна дитина.
Якщо ви не хочете з часом мати проблеми з шиєю та хребтом – намагайтесь користуватися смартфоном рідше або тримайте поставу правильно, аби не перевантажувати свій організм.
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