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Чому не варто довго приймати гарячу ванну взимку

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Чан - фото 1
Чан / gubdaily

У зимовий період необхідно зменшити час перебування у ванній. Найчастіше у любителів довгих банних процедур шкіра сухіша, а після виходу на мороз виникає дискомфорт і утворюються тріщини на шкірі.

Фахівці рекомендують ванну, а особливо довге лежання в ній, замінити коротким теплим душем.

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Крім цього, взимку необхідно використовувати засоби, до складу яких входить гіалуронова кислота, диметикон, а також креми з керамідами для додаткового зволоження шкіри. Саме названі вище інгредієнти допомагають шкірі утримати вологу. Для зони декольте і обличчя підійдуть засоби, що мають масляну основу. Перш ніж вийти на вулицю, необхідно нанести на обличчя сонцезахисний лосьйон на основі оксиду цинку або діоксиду титану.

Варто відзначити, що жирність шкіри – це не погано. Шкіра природним чином виробляє цей матеріал, забезпечуючи постійне зволоження. Надмірне вироблення призводить до блискучої і схильної до появи акне шкіри. Багато в чому це обумовлено генетикою людини, а також рівнем гормонів. Одна з найбільших шкірних помилок, які роблять люди з жирною шкірою, – зневага до зволоження.

Чому не варто довго приймати гарячу ванну взимку - фото 441827

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Джерело: gubdaily
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