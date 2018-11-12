Скільки будуть коштувати нові гнучкі смартфони Samsung

Корейські джерела повідомили назву, дату випуску і ціну першого смартфона Samsung зі складним екраном.

У звіті корейського агентства новин Yonhap йдеться, що гаджет буде представлений у березні наступного року, трохи пізніше, ніж очікуваний анонс флагманського телефону Galaxy S від Samsung. На відміну від орієнтації Galaxy S на масовий ринок, Galaxy F буде ексклюзивним пристроєм.

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Модель отримає назву Galaxy F і буде коштувати як мінімум 1770 доларів.

Скільки коштуватиме Samsung Galaxy F

Відомо, що компанія планує реалізувати мільйон таких смартфонів у 2019 році. Ціна у 1770 доларів трохи вища, ніж ціна найдорожчого iPhone XS Max, який ви можете купити за 1449 доларів.

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