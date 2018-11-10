Samsung представила Galaxy J4 Core – новий смартфон на Android GO

Наприкінці кінці серпня Samsung представила свій перший смартфон під управлінням ОС Android 8.1 Oreo (Go Edition) – модель Galaxy J2 Core.

І ось зараз через кілька місяців без зайвого шуму Samsung додала до асортименту модель Galaxy J4 Core – це другий смартфон південнокорейського виробника з Android Go. Що трохи розчаровує, так це використання старої версії ОС Android 8.1 Oreo, а не нової Android 9 Pie, що дебютувала ще в серпні.

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Як випливає з назви, нова модель в асортименті виробника розташується на щабель вище першої. Вона пропонує дещо покращені характеристики: діагональ екрана збільшилася до 6 дюймів, а роздільна здатність зросла до 1480х720 пікселів (панель IPS), обсяг сховища подвоївся до 16 ГБ, а місткість батареї зросла до 3300 мАг.

Samsung представила Galaxy J4 Core на Android Go

За іншим характеристикам новинка не відрізняється від першої моделі: основою служить восьмиядерна SoC з частотою 1,4 ГГц (хоча тут використовується Qualcomm Snapdragon 430 замість Exynos 7570), а обсяг оперативки залишається колишнім – 1 ГБ. Набір камер у Galaxy J4 Core такий же, як у Galaxy J2 Core – основна на 8 Мп і фронтальна на 5 Мп.

Смартфон має розміри 160,6х76,1х7,9 мм при вазі в 177 грамів. Логічно, що новинка позбавлена дактилоскопічного датчика, розпізнавання обличчя користувача та NFC. Зате є інтерфейси Wi-Fi 802.11 b/g/n і Bluetooth 4.2. Інформації про доступність і ціну новинки поки немає.

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