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Стало відомо, чому Розетка більше не продає техніку Apple

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Розетка не продає "яблучні" гаджети - фото 1
Розетка не продає "яблучні" гаджети / pexels

Ще кілька місяців тому з асортименту популярного інтернет-магазину "Розетка" зникла техніка Apple. У маркетплейсі можна знайти і придбати будь-який гаджет компанії, але не в Rozetka, а в продавців-партнерів. Що ж сталося?

Ще навесні 2018 року товари бренду Apple були доступні в Rozetka, однак в травні їх уже не було. Якщо відфільтрувати продукцію за продавцями, то можна побачити в асортименті Rozetka лише відновлені версії iPhone. Нових пристроїв в наявності немає. Це стосується також комп'ютерної техніки.

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Кілька гаджетів Apple залишилися в продажу, ймовірно, це залишки на складі.

Стало відомо, чому Розетка більше не продає техніку Apple - фото 269896

Також Rozetka пропала з переліку офіційних ресейлерів на сайті офіційного дистриб'ютора Apple – компанії Asbis, у якому фігурувала серед продавців iPhone X ще в листопаді 2017-го. У ньому залишилися Citrus, MOYO, "Київстар", "Алло" та інші, але найбільшого маркетплейса країни в цьому списку більше немає. В Asbis підтвердили, що Rozetka не є авторизованим ресейлером Apple.

Засновник Rozetka Владислав Чечоткін назвав причини відмови від продажу техніки Apple. За його словами, річ у тому, що "техніка Apple не надходить офіційно в Україні". На питання про те, чи планує Rozetka відновити продажі Apple, Чечоткін відповів: "Можливо, якщо ситуація зміниться".

Тим часом на сайті маркетплейса iPhone, MacBook і інші гаджети Apple доступні для покупки у партнерів. Попри позицію компанії, асортимент інших продавців Rozetka не обмежує.

Стало відомо, чому Розетка більше не продає техніку Apple - фото 269899

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Джерело: ain.ua
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