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Це коли-небудь знадобиться? Samsung знову потролив iPhone X

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Samsung знову висміяв iPhone X у новому відео - фото 1
Samsung знову висміяв iPhone X у новому відео / Giga Trick

Компанія Samsung продовжує висміювати iPhone X, який має свої недоліки. У новому відео Apple потролили через стилус та потужність флагманського смартфона. Зацініть!

Нещодавно Samsung офіційно презентувала Galaxy Note 9, однак це не завадило компанії продовжити серію кумедних відео, у яких показує всі недоліки головного конкурента – смартфонів від Apple.

Це цікаво: Огляд всіх попередників смартфона Samsung Galaxy Note 9

У першому відео йдеться про дивне використання стилуса Apple Pencil, який представили ще навесні, однак його підтримує лише новенький iPad. Тому звичайні користувачі смартфонів змушені користуватись пальцями, як і раніше.

Друге відео демонструє порівняння потужності Galaxy Note 9 та iPhone X. Як запевняє консультант "яблучної" компанії, їхній смартфон проявляє власну потужність через технологію розпізнавання обличчя. Щоправда, це не надто вражає покупця, тому продавець нагадує про те, що в новенькій iOS 12 через FaceTime можна водночас спілкуватись з 32 друзями.

"Чому це взагалі може коли-небудь мені знадобитись?" – відзначає потенційний покупець, з яким справді важко не погодитись.

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Джерело: daily.afisha
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