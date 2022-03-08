Скільки біженців уже покинули Україну: дані ООН станом на тринадцяту добу війни

Повномасштабна евакуація наших громадян за межі України триває уже тринадцяту добу війни. В ООН підрахували, скільки біженців покинули країну з початку вторгнення російської армії.

Так, в Агентстві ООН у справах біженців (UNHCR) повідомили, що уже 1,7 мільйона українців залишили країну з початку повномасштабного вторгнення Росії. З них понад мільйон зупинилися у Польщі.

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Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних зі своїх будинків через війну, – прокоментувала в Twitter польська прикордонна служба пізно ввечері в неділю.

За словами високого представника Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, через війну з України до країн ЄС може приїхати до 5 мільйонів осіб.

1.7 million people have fled Ukraine, mostly women and children.



The humanitarian response must:



Take into account women and girls’ unique needs

Include women in decision-making

Prioritize protection from gender-based violence#IWD2022 pic.twitter.com/2oekT0AnIu — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 8, 2022

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