Біженство та Тимчасовий захист: у чому основні відмінності

Відмінності між статусом біженця та тимчасовим захистом за кордоном

На жаль, через вторгнення Росії на територію України нашу державу покидають з кожним днем усе більше людей. Дехто виїжджає до родичів за кордон, а дехто просить прихистку. Спробуймо розібратися між біженством і тимчасовим захистом.

Українці можуть як попросити про статус біженця, так і про тимчасовий захист. Винахідниця Софія Петришин поділилася корисною інструкцією, яка дозволить вибрати для себе оптимальний варіант.

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У чому різниця між Біженством і Тимчасовим захистом

Що потрібно знати про статус біженця

Потрібно довести факт біженства (тобто, що саме ваш дім був підірваний, обстріляний і так далі) і вам потрібен прихисток;

Статус біженця означає, що ви НЕ ЗМОЖЕТЕ повернутися в Україну навіть через кілька років, а якщо повернетеся, то:

статус анулюють

буде вважатися, що ви незаконно скористалися статусом

це стане причиною неможливості відвідування країни ЄС у майбутньому;

надає лише право на прихисток, тобто легальне перебування на території іноземної країни.

Що потрібно знати про тимчасовий захист

*відповідно до директиви ЄС 2001/55/ЕС від 20.07.2001 року

Не потрібно доводити жоден статус, адже цей пункт автоматично застосовують до громадян України та людей, які живуть в Україні, а також їхніх сімей, які були переміщені внаслідок конфлікту;

Крім того, це стосується осіб, які не є громадянами України, а також осіб без громадянства, які легально проживають в Україні та не можуть повернутися до своєї країни;

Захист діє протягом 1 року (автоматично пролонговується на 2 шестимісячні періоди), тож ви можете повернутися до своєї країни у будь-який час.

Тимчасовий захист надає право на:

Перебування

Роботу

Доступ до житла

Соціальний захист, медичне й інше забезпечення

Для дітей і підлітків, які перетнули кордон без супроводу, тимчасовий захист включає право на законного опікуна та доступ до освіти.

Передбачає послаблення перетину кордону:

дозволено тимчасово спростити перевірки на кордоні для певних категорій осіб;

дозволено пропускати негромадян ЄС, котрі перетинають кордон з гуманітарних причин, навіть якщо такі особи не мають дійсного паспорта або візи;

переміщені особи з України можуть провозити особисті речі без застосування митних правил, а також домашніх тварин без документів.

Нагадуємо, що чоловіки призовного віку – від 18 до 60 років – не мають право перетинати кордон під час воєнного стану. Не наражайте себе на небезпеку та можливі конфлікти.

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