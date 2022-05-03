Скільки біженців покинули Україну з початку війни: свіжі дані

В Україні триває 69-й день війни, і впродовж усього цього часу українці виїжджали за кордон у пошуках прихистку. В ООН підрахували, скільки біженців покинули країну.

Так, за даними ООН, понад 5,5 мільйона людей, а саме – 5 597 483 громадян України від 24 лютого залишили свої домівки і подалися за кордон. Ще 7,7 мільйона осіб є внутрішньо переміщеними.

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До яких країн виїжджають українці

Польща – 3 мільйони людей

– 3 мільйони людей Румунія – 825 тисяч людей

– 825 тисяч людей Росія – 681 тисяча осіб

– 681 тисяча осіб Угорщина – 530 тисяч людей

– 530 тисяч людей Молдова – 447 тисяч людей

– 447 тисяч людей Словаччина – 379 тисяч людей

– 379 тисяч людей Білорусь – 25 тисяч осіб.

Водночас деякі українці повертаються на батьківщину. Польська прикордонна служба повідомила, що 30 квітня кількість людей, які виїхали з Польщі в Україну, на три тисячі перевищила кількість прибулих (26,8 тисячі проти 23,5 тисячі). Загалом із початку війни з Польщі в Україну повернулися близько мільйона людей.

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