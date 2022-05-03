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війна

Скільки біженців покинули Україну з початку війни: свіжі дані

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Скільки біженців покинули Україну з початку війни - фото 1
Скільки біженців покинули Україну з початку війни / facebook

В Україні триває 69-й день війни, і впродовж усього цього часу українці виїжджали за кордон у пошуках прихистку. В ООН підрахували, скільки біженців покинули країну.

Так, за даними ООН, понад 5,5 мільйона людей, а саме – 5 597 483 громадян України від 24 лютого залишили свої домівки і подалися за кордон. Ще 7,7 мільйона осіб є внутрішньо переміщеними.

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До яких країн виїжджають українці

  • Польща – 3 мільйони людей
  • Румунія – 825 тисяч людей
  • Росія – 681 тисяча осіб
  • Угорщина – 530 тисяч людей
  • Молдова – 447 тисяч людей
  • Словаччина – 379 тисяч людей
  • Білорусь – 25 тисяч осіб.

Водночас деякі українці повертаються на батьківщину. Польська прикордонна служба повідомила, що 30 квітня кількість людей, які виїхали з Польщі в Україну, на три тисячі перевищила кількість прибулих (26,8 тисячі проти 23,5 тисячі). Загалом із початку війни з Польщі в Україну повернулися близько мільйона людей.

Скільки біженців покинули Україну з початку війни: свіжі дані - фото 504542

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