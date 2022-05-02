Перша країна у світі: Данія тимчасово припиняє кампанію з COVID-вакцинації

Данія першою у світі прийняла рішення припинити вакцинацію проти коронавірусу, і причина для цього цілком логічна. Детальніше про ситуацію з COVID-19 в країні читайте далі.

Національна рада охорони здоров'я Данії тимчасово призупиняє кампанію з вакцинації проти COVID-19. Таким чином країна стала першою у світі, хто прийняв подібне рішення. На тлі нового піку захворюваності коронавірусом у Китаї, де у кількох містах введено суворий локдаун, це може неабияк дивувати, однак причини зупинки щеплення цілком виправдовують дії Данії, пише ABCnews.

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Річ у тому, що в країні дуже високі показники імунізації, а кількість інфікованих стрімко знижується. За даними Управління охорони здоров'я Данії, станом на 20 квітня 89% громадян віком від 12 років мають повний курс вакцини, а 76% ревакциновані. Водночас 37% дітей 5-11 років теж отримали щеплення.

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Медики вже після 15 травня не запрошуватимуть громадян на вакцинацію проти COVID-19. Також у Данії послаблюють обмеження, приміром, пом'якшуючи правила щодо носіння масок. Також у лікарнях проводитимуть тести на коронавірус лише тим пацієнтам, які мають його симптоми.

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