Розмінування Київщини: які населені пункти перевірили піротехніки

На початку російсько-української війни окупанти утримували під контролем кілька населених пунктів біля столиці України. Разом з тим, після звільнення Київської області від ворогів ці території залишаються небезпечними через міни.

Так, учора, 30 квітня, рятувальники обстежили та знешкодили вибухонебезпечні предмети майже у 30 населених пунктах у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Про це пише голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Протягом 30 квітня знешкоджено 563 предмети. Всього з початку робіт – 26 638 тисячі вибухонебезпечних одиниць, – йдеться у повідомленні.

Які населені пункти Київщини розмінували

Бучанський район: Вабля, Гаврилівка, Бородянка, Шибене, Буча, Калинівка, Озера, Березівка, Маковище, Мощун, Стоянка, Червоний Ріг, Немішаєве, Ірпінь;

Вабля, Гаврилівка, Бородянка, Шибене, Буча, Калинівка, Озера, Березівка, Маковище, Мощун, Стоянка, Червоний Ріг, Немішаєве, Ірпінь; Броварський район: Русанів, Бервіця, Лукаші, Лук'янівка, Бобрик, Богданівка, Велика Димерка;

Русанів, Бервіця, Лукаші, Лук'янівка, Бобрик, Богданівка, Велика Димерка; Вишгородський район: Олізарівка, Лютіж, Козаровичі, Красятичі, Старі Соколи, Нові Соколи, Макалевичі.

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