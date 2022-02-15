Скільки автомобілів їздить дорогами Києва щодня: цікава статистика

Київ буквально тоне у заторах. Усе через те, що дороги столиці розраховані на вдвічі меншу кількість авто, ніж їх є сьогодні.

Як пише Економічна правда, максимальна добова кількість активних автомобілів у столиці України на січень 2022 року становить 1,13 мільйона одиниць. "Якщо всі автомобілі Києва розмістити бампер до бампера в одному місці, їхня сумарна площа дорівнюватиме площі масиву Оболонь", – зазначив заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов

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У 2021 році у порівнянні з 2020 роком приріст середньодобової кількості авто становив 21%. Середньодобова кількість транспортних засобів у Києві становить 820 тисяч одиниць. Ця цифра включає "низький" трафік у вихідні та святкові дні.



Фото: epravda Фото: epravda

Вперше кількість активних автомобілів у дорожній мережі Києва вдалося порахувати у 2015 році. Тоді їх було трохи більше, ніж 600 тисяч одиниць. При цьому дорожня мережа столиці розрахована на 500 тисяч машин. Тому без розвитку громадського транспорту та стимулювання відмови від власних автомобілів істотно знизити кількість пробок та оживити трафік не вдасться.

Лише за останні сім років кількість зареєстрованих транспортних засобів у Києві зросла вдвічі. У січні 2015 року у столиці було зареєстровано 695 тисяч машин, у січні 2022 року – майже 1,4 мільйона.

У пробках кияни мають звинувачувати самі себе, бо на частку машин з київською пропискою припадає близько 60%, 30% – це автомобілі міст-супутників, і лише 10% – це транзитний транспорт.

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