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Скільки американських підлітків користуються iPhone: цифра зашкалює

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Підлітки також мають Apple Watch - фото 1
Підлітки також мають Apple Watch / RealPlayer

Чергове соціологічне дослідження від компанії Piper Jaffray, проведене весною 2019 року у США показало, що 83% американських тінейджерів – власники смартфонів Apple iPhone. Це рекордний показник зафіксований дослідженням Taking Stock With Teens, яке проводиться раз на півроку на території США.

При цьому 86% опитаних заявили, що наступним смартфоном, який вони придбають, теж буде iPhone. Аналогічний результат був зафіксований влітку 2018 року, при цьому у 2016 році він становив "усього" 75%.

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Дослідження також показало, що 27% американських підлітків вже є власниками "розумних" годинників компанії, а 22% – збираються придбати Apple Watch у найближчі шість місяців (рік тому про подібне бажання заявляли 20% підлітків).

Популярність iPhone серед підлітків – хороший знак для Apple, адже випробувавши екосистему компанії молодь, як правило, зберігає свої смаки і в більш зрілому (і платоспроможному) віці. Мова йде не тільки про сервіси на зразок iMessage, Apple Music і iCloud, але і інші гаджети (MacBook, iPad) і аксесуари (AirPods, Apple Watch) компанії.

У 83% американських підлітків є iPhone - фото 319681
У 83% американських підлітків є iPhone / Steemit

Відзначимо, що в опитуванні Piper Jaffray брало участь близько 8000 тисячі учнів старших класів (54% хлопців і 46% дівчат), середній вік респондентів склав 16,3 року.

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Джерело: macrumors
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