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війна

Скільки американців підтримують постачання зброї в Україну: результати опитування

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Американці за надання зброї Україні - фото 1
Американці за надання зброї Україні / Yohan Marion on Unsplash

Громадяни США все активніше виступають на підтримку України у війні, яку агресивно розпочала росія. З кожним тижнем американці серйозніше ставляться до надання українським військовим озброєння для захисту країни.

За місяць позиції американців щодо України лише зміцніли, а рівень підтримки країни значно виріс. Це підтверджує нове опитування від Reuters/Ipsos. Відповідно до нього, вже 73% американців виступають за постачання зброї України, пише Європейська правда.

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Такий показник є найвищим з моменту вторгнення російських окупантів. Попереднє опитування відбувалось наприкінці березня до появи жахливих кадрів з Київщини, де окупанти влаштували криваву різанину. Тоді 68% громадян США підтримували рішення щодо постачання озброєння.

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Remy Gieling on Unsplash

Також майже половина американців занепокоєні тим, що РФ може спробувати вплинути на вибори до Конгресу завдяки пропаганді та дезінформації. Відзначимо, що проміжні вибори пройдуть у США вже у листопаді. Тому більшість республіканців та демократів підтримують санкції США проти Росії, а також готові надавати перевагу на виборах до Конгресу саме тим кандидатам, які за військову допомогу Україні.

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