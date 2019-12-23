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Скажений рій бджіл поклав на газон футбольні команди: курйозне відео

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Скажений рій бджіл поклав на газон футбольні команди: курйозне відео - фото 1

Під час матчу Кубка незалежності між командами "Янга" і "Ірінга Юнайтед", який пройшов в Танзанії, стався епічний момент з атакою бджіл. Дивіться на відео, як все було.

На стадіон прилетів величезний рій бджіл, який атакував футболістів і глядачів. Гравці обох команд, фанати і судді лягли на газон, щоб врятуватися від комах, деякі спробували врятуватися втечею. Через деякий час матч був продовжений, а "Янга" перемогла з рахунком 4:0.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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