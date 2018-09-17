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Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії

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Скажене Весілля - фото 1
Скажене Весілля / lt.ogo

Стрічка українського виробництва "Скажене Весілля" розповідає історію про весілля молодої українки з афрофранцузом.

У мережі був опублікований трейлер української комедії "Скажене весілля". Ролик був опублікований на YouTube-каналі фільму. На екрани він повинен вийти 4 жовтня цього року.

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За сюжетом фільму, директор провінційного краєзнавчого музею Василь Середюк забезпечив своїй дочці навчання у Франції. Вона зустріла хлопця, який зробив їй пропозицію. Церемонію дівчина вирішила провести на батьківщині.

Василь Сердюк, побачивши свого майбутнього зятя, вирішив зірвати торжество.

У головних ролях у фільмі знімаються Поліна Всіліна, Назар Задніпровський, Леся Мамаєва, французький актор Джиммі Воха-Воха і Олександр Кобзар. Також в стрічці з'являються Юрій Горбунов, Олексій Потапенко, Олег Винник і MONATIK.

Скажене Весілля: офіційний трейлер

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Джерело: youtube
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