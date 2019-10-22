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Скажене Весілля 2: вийшов перший трейлер продовження комедії

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СВ 2 - фото 1
СВ 2

У мережі опублікували перший офіційний трейлер фільму "Скажене Весілля 2". Продовження найкасовішої комедії 2018 року вийде 25 грудня, а поки що зацініть перші кадри стрічки!

Події нового фільму відбуваються через рік після "Скаженого Весілля". За сюжетом продовження комедії, темпераментний Василь Середюк тільки-но змирився з тим, що його молодша дочка вийшла заміж за афрофранцуза. Та емоції вщухли ненадовго, адже старша донька також приводить у дім неочікуваного зятя.

Це цікаво: Веселий саундтрек MOZGI – СВ 2 до продовження комедії Скажене весілля

Основний акторський склад у другій частині "Скаженого весілля" залишився незмінним: головні ролі виконали Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Потап, Дмитро Монатік, Олексій Супрун та інші. До касту також приєднався Олексій Завгородній (соліст групи "Время и стекло").

Дивитись онлайн трейлер комедії Скажене весілля:

Відзначимо, що режисером комедії "СВ" став Влад Дикий, а продюсерами виступають Юрій Горбунов, Ірина Костюк, Надія Коротушка та MOZGI Entertainment (Ірина Горова, Олексій Потапенко).

Скажене Весілля 2: вийшов перший трейлер продовження комедії - фото 363169

До теми: Дивитися онлайн фільм "Скажене весілля 1"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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