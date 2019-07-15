Скажене весілля 2: вийшов перший тизер продовження української комедії

У мережі з'явився тизер другої частини улюбленої української комедії "Скажене весілля 2". Дивіться відео та дізнавайтесь, що чекає на глядачів у продовженні стрічки.

Відразу ж зазначимо, що це – перший з шести тизерів, які мають розкрити подробиці про нову частину "Скаженого весілля". На глядачів чекає море позитиву, десятки смішних моментів, а також улюблені герої. До слова, у стрічці з'являться нові герої українського шоу-бізнесу.

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Історія у "Скаженому Весіллі 2" має не тільки відбуватись за всіма канонами, що ми винайшли у першій частині, не лише бути логічним її продовженням. Вона мусить перевершити свою попередницю. Стати ще більш несподіваною, яскравою, смішною. Ще більш скаженою! Наші сценаристи Микола Куцик й Олексій Приходько з таким завданням впоралися на всі 100%. А тепер час перенести це з паперу в тривимірний світ кіно – починається найцікавіше! – прокоментував продюсер стрічки та виконавець ролі Назарія Запухляка Юрій Горбунов.

Скажене весілля 2: дивіться тизер улюбленої комедії:

Зауважимо, що до отця Євлампія (Потап) і диякона Пилипона (MONATIK) долучиться Олексій Завгородній з гурту "Время и Стекло". Він виконає роль хориста Кіндрата.

Мій герой – абсолютний неофіт у церковному бізнесі, на цьому будується його характер та основні геги. Кіндрат має допомагати отцю Євлампію, а той користується його необізнаністю й частенько зловживає повноваженнями. Євлампія грає Потап, з яким у житі ми гарні друзі. Сподіваюсь, у фільмі наш тандем буде не менш успішним та цікавим. Мені здається, я навіть схожий на молодого церковного служителя! – розповів Позитив.

Позитив зніметься у Скаженому весіллі 2

На великі екрани фільм "Скажене весілля 2" вийде 25 грудня 2019 року.

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