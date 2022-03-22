Сказали – зробили: хакери злили базу даних компанії Nestle, що досі працює у РФ

Міжнародна хакерська група Anonymous злила базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestle, яка відмовилася вийти з ринку Росії.

Про це організація повідомила в Twitter.

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Хакери не тільки виконали свою обіцянку, а й злили всю інформацію у відкритий доступ, у тому числі дані про близько 50 тисяч бізнес-клієнтів компанії. Пакет даних загалом становить 10 Гб.

Нагадаємо, що покинути Росію відмовилося близько 50 міжнародних компаній. До речі, Nestle сьогодні оголосив, що з 1 квітня підвищує свої ціни у РФ на 45 відсотків.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 22, 2022

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