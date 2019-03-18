Нова Бріжит Бардо: відома модель показала фото топлес (18+)

Ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд здивувала фанатів образом відомої французької акторка Бріжит Бардо, яка була справжньою секс-іконою. Тут гаряче!

23-річна нідерландська модель Ромі Стрейд підкорює публіку не лише розкішною фігурою і посмішкою з модних подіумів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 5 мільйонів користувачів, адже вона ділиться майже всім, що з нею трапляється.

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Нещодавно красуня вирішила відтворити фото знаменитої акторки і модель Бріжит Бардо, тому знялась топлес у гримерці. Дехто з коментаторів назвав її сучасною секс-іконою.

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