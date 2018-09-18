Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте

На актрисі було ефектне біле плаття / couriermail

Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон вийшла на червону доріжку Еммі-2018 у спокусливому образі.

Вчора відбулася церемонія вручення премій в галузі телебачення "Еммі-2018". Скарлетт Йоханссон вийшла на червону доріжку в обіймах бойфренда Коліна Жоста.

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На актрисі було ефектне біле плаття, розшите паєтками від Balmain. Родзинкою образу стало глибоке V-подібне декольте, яке досягало практично самої талії. Наряд Скарлетт доповнила срібними босоніжками Christian Louboutin і діамантовими сережками і браслетом.

Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте

Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте

Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте

Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте

Днями на платформі Reddit користувач з ніком UkeleleBruh поділився архівним знімком чарівної 19-річної Скарлетт Йоханссон, який одразу ж став вірусним. За кілька годин допис побачили понад 30 тис. осіб, з яких більше як 1,3 тис. залишили коментарі.

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