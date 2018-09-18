Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте

  • 29
На актрисі було ефектне біле плаття - фото 1
На актрисі було ефектне біле плаття / couriermail

Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон вийшла на червону доріжку Еммі-2018 у спокусливому образі.

Вчора відбулася церемонія вручення премій в галузі телебачення "Еммі-2018". Скарлетт Йоханссон вийшла на червону доріжку в обіймах бойфренда Коліна Жоста.

І ще: Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії

На актрисі було ефектне біле плаття, розшите паєтками від Balmain. Родзинкою образу стало глибоке V-подібне декольте, яке досягало практично самої талії. Наряд Скарлетт доповнила срібними босоніжками Christian Louboutin і діамантовими сережками і браслетом.

Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте - фото 276769
Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте
Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте - фото 276768
Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте
Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте - фото 276767
Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте
Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте - фото 276766
Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте

Днями на платформі Reddit користувач з ніком UkeleleBruh поділився архівним знімком чарівної 19-річної Скарлетт Йоханссон, який одразу ж став вірусним. За кілька годин допис побачили понад 30 тис. осіб, з яких більше як 1,3 тис. залишили коментарі.

Читайте також: Шазам: все про персонажа та фільм

Джерело: couriermail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
  • 17:10, 16 вересня
  • 1935
Гороскоп на тиждень 17 – 23 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:33, 17 вересня
  • 357
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 525928
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура