Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії

Академія телевізійних мистецтв і наук США назвала лауреатів Еммі-2018. Вперше за 17 років за кількістю номінацій не домінував канал HBO: його обігнав стрімінговий гігант Netflix. В результаті кожен з них забрав по 23 нагороди.

У Лос-Анджелесі відбулася 70-а церемонія премії Еммі (Primetime Emmy Award). До вашої уваги всі переможці головної американської нагороди в галузі телебачення в 2018 році.

Переможці Еммі-2018

Найкращий драматичний серіал

Переможець: "Гра престолів" (HBO)

Один з найдорожчих серіалів в історії телебачення продовжує збирати премії. Тепер в його скарбничці чергова "Еммі".

Bend the knee.#GameofThrones has won 9 #Emmys this year continuing its reign with more #Emmys than any other scripted series. pic.twitter.com/enc1sn5vhC — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 18 вересня 2018 р.

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Найкращий комедійний серіал

Переможець: "Дивовижна місіс Мейзел" (Amazon)

Цей серіал став тріумфатором цьогорічної премії і в номінації найкращої комедії обігнав навіть "Атланту", яку багато хто вважав фаворитом.

Найкращий міні-серіал

Переможець: "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів" (FX)

Навіть "Патрік Мерлроуз", який називали головною роллю Бенедикта Камбербетч, не зміг подолати яскраве творіння Раяна Мерфі про одне з найгучніших вбивств в світі моди.

Найкращий телефільм

Переможець: "Чорне дзеркало", епізод "USS Каллістер" (Netflix)

Після вручення цієї нагороди багато знову заговорили про можливий випуск окремого серіалу, який продовжує історію космольота "Каллістер".

Congratulations to William Bridges and Charlie Brooker on your #Emmys for writing on a limited series or movie for "USS Callister (Black Mirror)" #BlackMirror pic.twitter.com/HAWqSp9tzR — The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) 18 вересня 2018 р.

Акторські номінації

Найкращий актор в драматичному серіалі

Переможець: Меттью Різ в ролі Філіпа Дженнінгса – "Американці" (FX)

Історія агентів КДБ, які видають себе за американців, тримається на екранах вже шість сезонів і, як видно, продовжує подобатися публіці.

Congratulations to Mathews Rhys on your #Emmys win for Lead Actor in a Drama Series for #TheAmericans pic.twitter.com/RBbQu27avZ — The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) 18 вересня 2018 р.

Найкраща актриса в драматичному серіалі

Переможниця: Клер Фой в ролі королеви Єлизавети II – "Корона" (Netflix)

На жаль, Клер Фой завершила зйомки в "Короні" і в наступному сезоні її змінить Олівія Коулман, оскільки серіал буде розповідати про зрілі роки королеви Єлизавети II, але премія заслужена.

Congratulations to Claire Foy on your #Emmys win for Lead Actress in a Drama Series for #TheCrown pic.twitter.com/0Mc003EcRt — The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) 18 вересня 2018 р.

Найкращий актор в комедійному серіалі

Переможець: Білл Хейдер в ролі Баррі Беркмана – "Баррі" (HBO)

Картина про найманого вбивцю, який вирішив стати актором, – одне з головних відкриттів в жанрі чорної комедії за останні роки.

Найкраща актриса в комедійному серіалі

Переможниця: Рейчел Броснахен в ролі Міріам Мідж Мейзел – "Дивовижна місіс Мейзел" (Amazon)

Рейчел Броснахен в ролі Міріам Мідж Мейзел – "Дивовижна місіс Мейзел" (Amazon) Роль самотньої матері, яка відкрила в собі талант до стендап-комедії, вдалася Рейчел Броснахен на славу. Це оцінили і глядачі, і критики.

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі

Переможець: Пітер Дінклейдж в ролі Тіріона Ланністера – "Гра престолів" (HBO)

Дінклейджу довелося змагатися зі своїм екранним братом – Ніколаєм Костер-Валдау, але все ж образ Тіріона визнали більш переконливим.

Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі

Переможниця: Тенді Ньютон в ролі Мейв Мілле – "Світ Дикого Заходу" (HBO)

У жіночих номінаціях багато хто чекав чергового тріумфу "Розповіді служниці", але Тенді Ньютон зуміла забрати заслужену статуетку за образ матері-андроїда, яка шукає втрачену дитину.

Кращий актор другого плану в комедійному серіалі

Переможець: Генрі Вінклер в ролі Джина Козно – "Баррі" (HBO)

І знову історія кілерів-театралів. Козно зіграв роль емоційного режисера, і це один з найсмішніших образів в серіалі.

Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі

Переможниця: Алекс Борштейн в ролі Сюзі Маєрс – "Дивовижна місіс Мейзел" (Amazon)

Емоційна Сюзі в цьому серіалі запам'ятовується не менше, ніж головна героїня. І все завдяки відмінній грі Борштейн.

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