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Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії

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Дізнайтеся, хто переміг у номінаціях Еммі 2018! - фото 1
Дізнайтеся, хто переміг у номінаціях Еммі 2018! / Getty Images

Академія телевізійних мистецтв і наук США назвала лауреатів Еммі-2018. Вперше за 17 років за кількістю номінацій не домінував канал HBO: його обігнав стрімінговий гігант Netflix. В результаті кожен з них забрав по 23 нагороди.

У Лос-Анджелесі відбулася 70-а церемонія премії Еммі (Primetime Emmy Award). До вашої уваги всі переможці головної американської нагороди в галузі телебачення в 2018 році.

Переможці Еммі-2018

Найкращий драматичний серіал

  • Переможець: "Гра престолів" (HBO)

Один з найдорожчих серіалів в історії телебачення продовжує збирати премії. Тепер в його скарбничці чергова "Еммі".

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Найкращий комедійний серіал

  • Переможець: "Дивовижна місіс Мейзел" (Amazon)

Цей серіал став тріумфатором цьогорічної премії і в номінації найкращої комедії обігнав навіть "Атланту", яку багато хто вважав фаворитом.

Найкращий міні-серіал

  • Переможець: "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів" (FX)

Навіть "Патрік Мерлроуз", який називали головною роллю Бенедикта Камбербетч, не зміг подолати яскраве творіння Раяна Мерфі про одне з найгучніших вбивств в світі моди.

Найкращий телефільм

  • Переможець: "Чорне дзеркало", епізод "USS Каллістер" (Netflix)

Після вручення цієї нагороди багато знову заговорили про можливий випуск окремого серіалу, який продовжує історію космольота "Каллістер".

Акторські номінації

Найкращий актор в драматичному серіалі

  • Переможець: Меттью Різ в ролі Філіпа Дженнінгса – "Американці" (FX)

Історія агентів КДБ, які видають себе за американців, тримається на екранах вже шість сезонів і, як видно, продовжує подобатися публіці.

Найкраща актриса в драматичному серіалі

  • Переможниця: Клер Фой в ролі королеви Єлизавети II – "Корона" (Netflix)

На жаль, Клер Фой завершила зйомки в "Короні" і в наступному сезоні її змінить Олівія Коулман, оскільки серіал буде розповідати про зрілі роки королеви Єлизавети II, але премія заслужена.

Найкращий актор в комедійному серіалі

  • Переможець: Білл Хейдер в ролі Баррі Беркмана – "Баррі" (HBO)

Картина про найманого вбивцю, який вирішив стати актором, – одне з головних відкриттів в жанрі чорної комедії за останні роки.

Найкраща актриса в комедійному серіалі

  • Переможниця: Рейчел Броснахен в ролі Міріам Мідж Мейзел – "Дивовижна місіс Мейзел" (Amazon)
  • Роль самотньої матері, яка відкрила в собі талант до стендап-комедії, вдалася Рейчел Броснахен на славу. Це оцінили і глядачі, і критики.

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі

  • Переможець: Пітер Дінклейдж в ролі Тіріона Ланністера – "Гра престолів" (HBO)

Дінклейджу довелося змагатися зі своїм екранним братом – Ніколаєм Костер-Валдау, але все ж образ Тіріона визнали більш переконливим.

Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі

  • Переможниця: Тенді Ньютон в ролі Мейв Мілле – "Світ Дикого Заходу" (HBO)

У жіночих номінаціях багато хто чекав чергового тріумфу "Розповіді служниці", але Тенді Ньютон зуміла забрати заслужену статуетку за образ матері-андроїда, яка шукає втрачену дитину.

Кращий актор другого плану в комедійному серіалі

  • Переможець: Генрі Вінклер в ролі Джина Козно – "Баррі" (HBO)

І знову історія кілерів-театралів. Козно зіграв роль емоційного режисера, і це один з найсмішніших образів в серіалі.

Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі

  • Переможниця: Алекс Борштейн в ролі Сюзі Маєрс – "Дивовижна місіс Мейзел" (Amazon)

Емоційна Сюзі в цьому серіалі запам'ятовується не менше, ніж головна героїня. І все завдяки відмінній грі Борштейн.

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