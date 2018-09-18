На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії
-
- 73
Академія телевізійних мистецтв і наук США назвала лауреатів Еммі-2018. Вперше за 17 років за кількістю номінацій не домінував канал HBO: його обігнав стрімінговий гігант Netflix. В результаті кожен з них забрав по 23 нагороди.
У Лос-Анджелесі відбулася 70-а церемонія премії Еммі (Primetime Emmy Award). До вашої уваги всі переможці головної американської нагороди в галузі телебачення в 2018 році.
Переможці Еммі-2018
Найкращий драматичний серіал
- Переможець: "Гра престолів" (HBO)
Один з найдорожчих серіалів в історії телебачення продовжує збирати премії. Тепер в його скарбничці чергова "Еммі".
Це цікаво: Як змінилися актори серіалу Беверлі-Гіллз за 28 років
Найкращий комедійний серіал
- Переможець: "Дивовижна місіс Мейзел" (Amazon)
Цей серіал став тріумфатором цьогорічної премії і в номінації найкращої комедії обігнав навіть "Атланту", яку багато хто вважав фаворитом.
Найкращий міні-серіал
- Переможець: "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів" (FX)
Навіть "Патрік Мерлроуз", який називали головною роллю Бенедикта Камбербетч, не зміг подолати яскраве творіння Раяна Мерфі про одне з найгучніших вбивств в світі моди.
Найкращий телефільм
- Переможець: "Чорне дзеркало", епізод "USS Каллістер" (Netflix)
Після вручення цієї нагороди багато знову заговорили про можливий випуск окремого серіалу, який продовжує історію космольота "Каллістер".
Акторські номінації
Найкращий актор в драматичному серіалі
- Переможець: Меттью Різ в ролі Філіпа Дженнінгса – "Американці" (FX)
Історія агентів КДБ, які видають себе за американців, тримається на екранах вже шість сезонів і, як видно, продовжує подобатися публіці.
Найкраща актриса в драматичному серіалі
- Переможниця: Клер Фой в ролі королеви Єлизавети II – "Корона" (Netflix)
На жаль, Клер Фой завершила зйомки в "Короні" і в наступному сезоні її змінить Олівія Коулман, оскільки серіал буде розповідати про зрілі роки королеви Єлизавети II, але премія заслужена.
Найкращий актор в комедійному серіалі
- Переможець: Білл Хейдер в ролі Баррі Беркмана – "Баррі" (HBO)
Картина про найманого вбивцю, який вирішив стати актором, – одне з головних відкриттів в жанрі чорної комедії за останні роки.
Найкраща актриса в комедійному серіалі
- Переможниця: Рейчел Броснахен в ролі Міріам Мідж Мейзел – "Дивовижна місіс Мейзел" (Amazon)
- Роль самотньої матері, яка відкрила в собі талант до стендап-комедії, вдалася Рейчел Броснахен на славу. Це оцінили і глядачі, і критики.
Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі
- Переможець: Пітер Дінклейдж в ролі Тіріона Ланністера – "Гра престолів" (HBO)
Дінклейджу довелося змагатися зі своїм екранним братом – Ніколаєм Костер-Валдау, але все ж образ Тіріона визнали більш переконливим.
Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі
- Переможниця: Тенді Ньютон в ролі Мейв Мілле – "Світ Дикого Заходу" (HBO)
У жіночих номінаціях багато хто чекав чергового тріумфу "Розповіді служниці", але Тенді Ньютон зуміла забрати заслужену статуетку за образ матері-андроїда, яка шукає втрачену дитину.
Кращий актор другого плану в комедійному серіалі
- Переможець: Генрі Вінклер в ролі Джина Козно – "Баррі" (HBO)
І знову історія кілерів-театралів. Козно зіграв роль емоційного режисера, і це один з найсмішніших образів в серіалі.
Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі
- Переможниця: Алекс Борштейн в ролі Сюзі Маєрс – "Дивовижна місіс Мейзел" (Amazon)
Емоційна Сюзі в цьому серіалі запам'ятовується не менше, ніж головна героїня. І все завдяки відмінній грі Борштейн.
Дивіться також: Стівен Кінг назвав найкращий фільм в історії
-
13:37Зарплати на Волл-стріт досягли максимуму за останні 10 років: названі цифри
-
13:24Простий спосіб запам'ятати потрібну інформацію
-
13:13Розсекречено новий кросовер Audi e-tron: ефектні фото
-
12:56Цей футболіст травмувався, перечепившись через собаку
-
12:41У мережі показали фото, зроблені на iPhone XS
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:26Відома українська топ-модель змінилася до невпізнання
-
12:09Учасники Топ-модель по-українськи 2 закрутили роман: фотофакт
-
12:00Шазам: все про персонажа та фільм
-
11:43Настя Каменських показала спокусливе фото з басейну
-
11:27Погода в Україні на тиждень: синоптик дала точний прогноз
-
11:13З'явився тизер оновленого пікапа Mitsubishi L200
-
10:50Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії
-
10:39Названо найкращий драматичний серіал за версією Еммі-2018
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
10:19Мері Поппінс повертається: вийшов трейлер стрічки
-
09:55Nokia відклала вихід смартфона Nokia 9 з унікальною камерою, – ЗМІ
-
09:23Представлено перший серійний автомобіль з камерами замість дзеркал
-
08:51Дуже рідкісна тварина народилася у зоопарку США
-
08:25SpaceX назвала ім'я пасажира, який полетить на Місяць
-
07:54Ці осінні продукти допоможуть зміцнити імунітет
-
07:37BMW показала концепт електричного кросовера
-
07:15Коти, які чхають: епічні фото пухнастиків
- 17 вересня
-
23:53ЄС відмовляється від переходу на зимовий час
-
23:43З'явилося перше фото концепт-кара Peugeot
-
12:00Шазам: все про персонажа та фільм
-
10:50Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії
-
08:25SpaceX назвала ім'я пасажира, який полетить на Місяць
- 17 вересня
-
21:45Серіал Школа: Недитячі ігри 17 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:25У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт
-
16:30Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
-
14:33Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії
-
12:01Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі
-
10:15Максимум драйву! Нові рок-треки тижня, які варто почути
-
08:18Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі
- 16 вересня
-
20:45Ярмоленко оформив шикарний дубль у матчі АПЛ
-
18:53Медики показали найбільш здоровий тип жіночої фігури
-
17:10Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
-
15:31Стівен Кінг назвав найкращий фільм в історії
-
12:15Даша Астаф'єва кардинально змінила професію, а Сніжана Бабкіна – образ
-
10:28Чи корисні насправді суперфуди: відповідь Супрун
- 15 вересня
-
21:21Цей сир надзвичайно корисно їсти перед сном
-
18:50Кавоманам на озброєння: як на нас впливають популярні кавові напої
-
14:55Обрані найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
-
11:50Тест: Що б ти винайшов?
-
08:13В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai
- 14 вересня
-
20:52iPhone XS поставив абсолютний рекорд продуктивності в AnTuTu
-
18:40Volkswagen більше не буде випускати легендарного Beetle
-
16:20Як варити рис − головні правила і секрети
-
14:00Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді