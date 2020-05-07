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Скандальний Кевін Спейсі порівняв себе зі звільненими через коронавірус
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Американський актор Кевін Спейсі став гостем подкасту Bits & Pretzels, в якому розповів, як сильно змінилося його життя. А ще заявив, що розуміє постраждалих від коронавірусу людей.
Сам запис бесіди з актором з'явилася ще у квітні, але громадськість звернула увагу на нього лише зараз.
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У подкасті Спейсі розповів, що у 2017 році багато аспектів його життя кардинально змінилися за лічені години. Він підкреслив, що не любить порівнювати свій досвід з досвідом інших людей, але переживання тих, хто втратив роботу через пандемію, йому зрозумілі.
"Я розумію почуття, коли твій світ несподівано зупиняється. Коли тобі кажуть, що ти не можеш повернутися до роботи або можеш її втратити. Це ситуація, яку ти не контролюєш", – пояснив свою позицію Спейсі.
Нагадаємо, скандал навколо актора розгорівся ще у 2017 році. Тоді кілька людей звинуватили Спейсі у домаганнях. Влітку 2019 року справу було закрито, але відтоді актор жодного разу так і не знімався.
До речі, під час скандалу однією з небагатьох, хто заступився за Кевіна Спейсі, була британська актриса Джуді Денч. Днями вона дала інтерв'ю для Vogue в якому розповіла, наскільки не подобається зовнішній вигляд її героїні з провальних "Котів".
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