Скандальне плаття Олени Зеленської виставили на аукціон

Перша леді України Олена Зеленська вирішила використати моду на благо. Сукня від Івана Фролова, в якій вона красувалася на інтронізації імператора Нарухіто у Японії, буде продана на аукціоні. Кошти будуть спрямовані у фонд Таблеточки.

Олена Зеленська вирішила зайнятися благодійністю і передати жовту сукню, яка наробила галасу на інтронізації японського імператора, як лот на гала-вечерю фонду Таблеточки. Про це перша леді України повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Та сама жовта сукня, яку я одягала на церемонію інтронізації японського Імператора і яка наробила галасу, послужить добрій справі! Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня співчуття, я передаю її як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner від tabletochki – команди супергероїв, які вже 8 років стоять на захисті діток з онко", – написала перша леді в Instagram.

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