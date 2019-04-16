Скандальна MARUV кардинально змінила зачіску

Переможниця Нацвідбору 2019 на Євробачення співачка MARUV експериментує із зачіскою. Фанати не встигають за змінами образу зірки.

Українська співачка MARUV, переможниця Нацвідбору на Євробачення 2019, перебуває на піку популярності і продовжує дивувати публіку.

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Зараз MARUV вирішила поекспериментувати з образом. Так, спочатку артистка продемонструвала нову зачіску: довге нарощене платинове волосся. Шанувальники ще не встигли прийти в себе, коли MARUV показала кардинально інший образ. Співачка змінила довге волосся короткими, але своїми, і вирішила стати блондинкою.

А який образ до вподоби вам?

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