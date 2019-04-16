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Скандальна MARUV кардинально змінила зачіску

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MARUV вирішила поекспериментувати з образом - фото 1
MARUV вирішила поекспериментувати з образом / Starbom.com

Переможниця Нацвідбору 2019 на Євробачення співачка MARUV експериментує із зачіскою. Фанати не встигають за змінами образу зірки.

Українська співачка MARUV, переможниця Нацвідбору на Євробачення 2019, перебуває на піку популярності і продовжує дивувати публіку.

І ще: MARUV захопила шанувальників відвертими нарядами

Зараз MARUV вирішила поекспериментувати з образом. Так, спочатку артистка продемонструвала нову зачіску: довге нарощене платинове волосся. Шанувальники ще не встигли прийти в себе, коли MARUV показала кардинально інший образ. Співачка змінила довге волосся короткими, але своїми, і вирішила стати блондинкою.

А який образ до вподоби вам?

Скандальна MARUV кардинально змінила зачіску - фото 321732

Скандальна MARUV кардинально змінила зачіску - фото 321733

Скандальна MARUV кардинально змінила зачіску - фото 321734

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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