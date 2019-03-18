MARUV захопила шанувальників відвертими нарядами

Співачка MARUV стала зіркою турецького глянцю. Для журналу Hello! артистка знялася в стильній фотосесії.

На сторінках глянцю MARUV постала в чорному прозорому вбранні, у якому виднілася спокуслива білизна.

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Крім цього, MARUV засвітилася в ультракороткому шкіряному міні-платті, яке підкреслило стрункі ноги зірки і її пишний бюст. Окуляри, взуття на підборах і чокер на шиї додали сексуальності її образу.

Компанію у пікантній фотосесії MARUV склав талановитий ді-джей і продюсер Фарук Сабанджи. Зірки не вперше співпрацюють разом, адже музикант був співавтором пісні For You, з якою артистка планувала виступати на Національному відборі Євробачення.

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