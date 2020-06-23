Розкішна ангел Victoria's Secret показала гарячі фото на пляжі (18+)

Популярна модель Жозефін Скрівер не дарма носить ангельські крила бренду Victoria's Secret, адже виглядає розкішно не лише на подіумах, а й у звичайному житті.

27-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрівер з легкістю підкорює серця шанувальників на своєму акаунті Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів осіб. Там дівчина ділиться кадрами зі своїх буднів, а також промо з фотосесій.

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Нещодавно красуня показала спекотні знімки на пляжі, на яких позує у крихітному купальнику. Звабливі форми Жозефін викликали справжній захват у прихильників. Ця дівчина точно готова до літа увесь рік.

Джерело фото: instagram.com/josephineskriver

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