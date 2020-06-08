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Скандальна Ірина Морозюк похизувалася сідницями у мінісукні

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Морозюк - фото 1
Морозюк / instagram

Ірина Морозюк похизувалася перед фанатами новою сукнею і розповіла про свій переїзд.

Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", ексзахисника київського "Динамо", Ірина активно веде Instagram-сторінку та радує прихильників пікантними фотографіями, зазвичай, вкрай відвертими.

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Так, вже цього разу молода матуся оприлюднила своє гаряче відео, на якому вона позує в короткій жовтій сукні, яка ідеально підкреслила пишні форми красуні, зробивши акцент на її тонкій талії. Морозюк зробила собі хвостик і традиційно нафарбувала губи червоною помадою.

"Дівчатка, вітаю себе з новосіллям. А де взяла це круте плаття, розповім пізніше", – написала вона.

Скандальна Ірина Морозюк похизувалася сідницями у мінісукні - фото 408804

Скандальна Ірина Морозюк похизувалася сідницями у мінісукні - фото 408805

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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