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Наречена Зінченка Влада Седан розповіла, як ставиться до критики

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Влада Седан і Зінченко - фото 1
Влада Седан і Зінченко / footballua

Журналістка телеканалів Футбол 1/2/3 і дівчина футболіста Манчестер Сіті і збірної України Олександра Зінченка Влада Седан розповіла про своє ставлення до критики.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Зінченко зробив дівчині пропозицію одружитися, і та відповіла згодою. А щодо критики Влада дала однозначну відповідь.

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"Я не футболіст, щоб мене критикували вболівальники. Я не граю в футбол, я його висвітлюю для тих же уболівальників. До всіх претензійних коментарів я ставлюся з усмішкою..."

"Але в цілому навчилася сприймати критику як науку або поради, а не докори. Маю на увазі професійну критику від колег, редакторів і керівництва. Такі підказки допомагають мені освоювати журналістську професію, тому що канал мій перший і єдиний журналістський досвід. Отже, саме критика двигун мого знайомства з професією, яка триває і ще триватиме", – сказала Седан.

Седан - фото 407128
Седан

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