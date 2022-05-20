Скандал на Євробаченні 2022: що не так з балами від 6 країн

Одразу після фіналу Євробачення 2022 кілька країн сказали, що організатори неправильно оголосили їхні бали. Розгорівся скандал й мережею почали ширитися звинувачення у шахрайстві.

Організатори Євробачення пояснили, чому після фіналу змінили бали 6 країн. Грузія, Румунія, Азербайджан, Польща, Сан-Марино та Чорногорія потрапили в епіцентр скандалу.

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Після того, як усі національні журі подали свої голоси, незалежний загальноєвропейський партнер із голосування Євробачення виявив "нерегулярні схеми голосування" у результатах цих шести країн.

Журі із цих країн поставили один одного на перше місце. Організатори назвали це шахрайством. І ухвалили рішення визнати голоси цих 6 журі недійсними, а натомість замінити їх "сукупним результатом" (за сукупністю підсумків голосування журі інших держав).

Це трапилося ще під час півфіналів, тож у гранд-фіналі їхні результати теж замінили сукупним результатом.

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